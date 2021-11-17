الحكمة تكشف عن عرض مغري من مقتدى الصدر

2021/11/17 | 00:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم تيار الحكمة نوفل أبو رغيف، الثلاثاء، تلقي عروض سخية من التيار الصدري والإطار التنسيقي للمشاركة في الحكومة، مشيرا الى عرض للتيار الصدري لتقاسم المقاعد.

وذكر ابو رغيف في لقاء متلفز تابعه NRT عربية، اليوم (16 تشرين الثاني 2021)، ان "تيار الحكمة تلقى عروضا سخية من الطرفين- التيار الصدري والإطار التنسيقي للمشاركة في الحكومة بالقدر الذي يحفظ الحكمة كما هو".

واضاف، انه "لكن للأمانة والإنصاف أحيي ماقدمه الأخوة في التيار الصدري سواء في الوفد التفاوضي الذي حضر أو خلال زيارة الصدر ولقائه الحكيم".

واضاف، ان "الصدر ووفده التفاوضي للأمانة تصرفوا بفروسية ونبل عاليين، وقالوا بالنص (نحن وإياكم نتقاسم هذه المقاعد التي حصلنا عليها، ولا ينظر للحكمة على أنها 4 أو 5 مقاعد، إنما ينظر بحجمكم وسياقكم)".

واوضح، ان الصدر ووفده التفاوضي قال للحكيم "نحن نعتقد أن لكم 35 مقعدا".

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