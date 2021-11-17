التربية تعلن ضوابط قبول دوام الطلبة بـ 'الانتساب'

2021/11/17 | 00:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، قبول دوام الطلبة بالانتساب للعام الدراسي الحالي 2021- 2022.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (16 تشرين الثاني 2021)، أن "وزير التربية علي حميد الدليمي وافق على أن يكون دوام الطلبة للعام الدراسي الحالي بالانتساب".

واضاف البيان، ان "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي، حددت آلية القبول على وفق الضوابط الآتية: (الحالات السرطانية والحالات المرضية معززة بالتقارير الصحية الصادرة من اللجان الطبية، وكذلك ابناء المبتعثين خارج العراق، فضلاً عن الحالات الأمنية".

واوضح، انه "منع الغاء الانتساب في حالة صدوره ولأي سبب كان، على أن يكون آخر موعد للدوام بالانتساب لغاية بداية امتحانات الكورس الأول ونصف السنة على أن تتولى المديريات العامة تنفيذ ما ورد في اعلاه، مع التقيد التام بالضوابط وعدم ارسال الطلبة ممن لا تنطبق عليه تلك الضوابط الى مديريتنا العامة".

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