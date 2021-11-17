الظاهرة السارترية ح14هل منطق الدين وجوديا ج2 - عباس علي العلي

2021/11/17 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي النشأةمن المفاهيم القرآنية التي تلتبس مع مفهوم الخلق والإيجاد والتكوين موضوع النشأة التي كثيرا ما يربطها البعض مع مسألة الوجود، لأن يفهم وخاصة عندما تقترن كلمة النشأة بالأولى أو أنشأكم أول مرة لتوحي للقارئ بمعنى التكوين الأول، وحتى نفهم المقصود منطقيا ووفق نسق مفاهيم القرآن القصدية تعود للنصوص الذاكرة ونتفحصها ونستنبط المعنى الكلي التام لها، ندرج هنا ثلاثة آيات مختلفة لكنها بمجملها توضح المعنى ......





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