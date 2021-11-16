الليرة التركية تسجل تراجعا هو بين الأكبر عام 2021 

2021/11/17 | 00:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الليرة التركية، الثلاثاء، بشكل كبير إلى أدنى مستوياتها، لتؤكد صوابية تصنيفها عملة الأسواق الناشئة الأسوأ أداء في 2021.

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