صحفي رياضي عراقي: أدفوكات أبلغني بأنه تعرض لـ’خديعة’!

2021/11/17 | 00:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد الصحفي الرياضي العراقي عمار علي، الثلاثاء، بأن مدرب المنتخب العراقي أدفوكات يريد مغادرة منصبه بالسرعة الممكنة، مبيناً أنه تعرض لـ"خديعة".

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وقال علي خلال مشاركته في برنامج "الكاس"، الذي يقدّمه الزميل "علي نوري"، وتابعه "ناس"، (16 تشرين الثاني 2021)، إنه كان يجلس خلف دكة الفريق العراقي في ملعب المباراة اليوم"، مبيناً أن "ادفوكات يتعامل مثل التعاملات الموجودة باوروبا، يتكلم مع مساعده بتروفيتش حول مراكز اللاعبين، والأخير يقوم برسم الخارطة للتحركات".

وأضاف علي "لا نحتاج مدربا بعقد او اسم كبير، لن ينجح لأن مستوى لاعبينا في المنتخب العراقي هزيل".

وأكد أن "ادفوكات يريد مغادرة مهمة تدريب المنتخب العراقي الآن قبل الغد".

وأشار إلى أن "ادفوكات مصدوم من مستويات لاعبي المنتخب، وابلغني بأنه تعرض للغش والخديعة لكنه لم يفصح عن الأشخاص الذين خدعوه".

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