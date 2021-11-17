2021/11/17 | 00:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مواجهات بين القوات البولندية ومهاجرين واتهامات أوربية لموسكو بافتعال الأزمة سوكولكا (بولندا)-(أ ف ب) بغداد وارسو –الزمان استخدمت القوات البولندية الغاز المسيّل للدموع وخراطيم المياه الثلاثاء ضد مهاجرين كانوا يرشقون عناصرها بالحجارة محاولين عبور الحدود من جانب بيلاروس التي اتهمت بولندا بمحاولة «تصعيد الموقف».
فيما قرر العراق ارجاع مائتي من مهاجريه في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أغلبية العراقيين العالقين عند حدود بيلاروس يرفضون العودة الى بلدهم ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما قرر العراق ارجاع مائتي من مهاجريه في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أغلبية العراقيين العالقين عند حدود بيلاروس يرفضون العودة الى بلدهم ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أغلبية العراقيين العالقين عند حدود بيلاروس يرفضون العودة الى بلدهم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).