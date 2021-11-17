أغلبية‭ ‬العراقيين‭ ‬العالقين‭ ‬عند‭ ‬حدود‭ ‬بيلاروس‭ ‬يرفضون‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬بلدهم‭ ‬

2021/11/17 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواجهات‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬البولندية‭ ‬ومهاجرين‭ ‬واتهامات‭ ‬أوربية‭ ‬لموسكو‭ ‬بافتعال‭ ‬الأزمة‭ ‬ سوكولكا‭ (‬بولندا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬بغداد‭ ‬وارسو‭ –‬الزمان‭ ‬‭ ‬استخدمت‭ ‬القوات‭ ‬البولندية‭ ‬الغاز‭ ‬المسيّل‭ ‬للدموع‭ ‬وخراطيم‭ ‬المياه‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضد‭ ‬مهاجرين‭ ‬كانوا‭ ‬يرشقون‭ ‬عناصرها‭ ‬بالحجارة‭ ‬محاولين‭ ‬عبور‭ ‬الحدود‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬بيلاروس‭ ‬التي‭ ‬اتهمت‭ ‬بولندا‭ ‬بمحاولة‭ ‬‮«‬تصعيد‭ ‬الموقف‮»‬‭.‬ فيما‭ ‬قرر‭ ‬العراق‭ ‬ارجاع‭ ‬مائتي‭ ‬من‭ ‬مهاجريه‭ ‬في‭ […]

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