تسوية على تسوية

2021/11/17 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هناك‭ ‬أجواء‭ ‬تسريب‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬مبادرات‭ ‬لكسر‭ ‬الجمود‭ ‬والذهاب‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬توافقي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬اعلان‭ ‬حكومة‭ ‬عراقية‭ ‬جديدة،‭ ‬لكن‭ ‬ابرز‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬المشهد‭ ‬بحسب‭ ‬الأصوات‭ ‬وليس‭ ‬المقاعد‭ ‬تواجه‭ ‬رفضاً‭ ‬كردياً‭ ‬استباقياً‭ ‬واضحاً،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬عدم‭ ‬حماس‭ ‬تجاهها‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬الشيعي‭ .‬ ما‭ ‬يشاع‭ ‬عن‭ […]

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