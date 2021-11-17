مكالمة لثلاث ساعات بين الرئيسين الأميركي والصيني: فشل بشأن تايوان وأمل في الحد من التسلح

2021/11/17 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ ارتفع‭ ‬منسوب‭ ‬الخطر‭ ‬واحتمال‭ ‬نشوب‭ ‬صراع‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬تايوان‭ ‬ومحيطها‭ ‬البحري‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬ تحدّث‭ ‬الرئيسان‭ ‬الأميركي‭ ‬والصيني‭ ‬لثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬خلال‭ ‬قمتهما‭ ‬الافتراضية‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭-‬الثلاثاء‭ ‬بدون‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬خلافاتهما‭ ‬خصوصًا‭ ‬تلك‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بتايوان،‭ ‬وحثّ‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬‮«‬اللعب‭ ‬بالنار‮»‬‭ […]

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