2021/11/17 | 00:15 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: aKwo2Y9_LXo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قيل و قال | الرياضة مابين التجديد والتبديد) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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