محافظ النجف الأشرف يلتقي القنصل العام لمملكة البحرين المعين في مدينة النجف

2021/11/17 | 00:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى لؤي الياسري، محافظ النجف

الأشرف، السفير عبداللطيف بن جاسم

السكران، القنصل العام لمملكة البحرين

المعين في مدينة النجف الاشرف

ونقلت وسائل اعلام بحرينية ان محافظ

مدينة النجف، ابدى استعداد المحافظ

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