2021/11/17 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، بارتفاع حظوظ رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، للتجديد له لولاية ثانية بعد اتساع التوافق حوله.

وقالت المصادر لـ (بغداد اليوم)، ان "هناك توافقا كبيرا حوله من قبل التيار الصدري وتقدم والكرد"، مشيرة الى ان "أمريكا تدعم التجديد لولايته، وان ايران ليس لديها اي مانع من تجديد ولايته، وتعتقد ان اداء الكاظمي كان جيدا وخاصة في ملف مساهمته بتقريب وجهات النظر بينها وبين السعودية".

وتابعت، ان "الكتل السياسية تتخوف من تشكيل حكومة الأغلبية التي دعت اليها الكتلة الصدرية، وكذلك انها ترى بان زعيم ائتلاف دولة القانون لا يمكنه تشكيل حكومة توافق برئاسته لاعتراض الصدريين عليه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثة أحزاب تتوافق على تجديد ولاية الكاظمي لرئاسة وزراء العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثة أحزاب تتوافق على تجديد ولاية الكاظمي لرئاسة وزراء العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).