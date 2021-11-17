4 قرارات جديدة لحكومة العراق أبرزها تأجيل الغرامات المفروضة على الشركات

2021/11/17 | 00:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي، مجموعة قرارات خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.ووافق مجلس الوزراء، بحسب بيان صحفي، على تأجيل تسديد الغرامات المفروضة على الشركات التي لم تتمكن من تقديم …

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