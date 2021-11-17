2021/11/17 | 00:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EDjCL4WyHUQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناصر يفتح النار بمختلف الاتجاهات بعد الخسارة أمام كوريا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الناصر يفتح النار بمختلف الاتجاهات بعد الخسارة أمام كوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).