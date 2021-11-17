2021/11/17 | 00:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت منتخبات الجزائر، بطلة أفريقيا، ونيجيريا وتونس والكاميرون عقد الدور الحاسم للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بتعادل صعب للأول مع ضيفه بوركينا فاسو 2-2 و1-1 للثاني مع الرأس الأخضر، وفوز "نسور قرطاج على زامبيا 3-1 والكاميرون على ساحل العاج 1-صفر في الجولة السادسة والأخيرة الثلاثاء.

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