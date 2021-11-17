هولندا تتأهل الى نهائيات كأس العالم وتركيا الى الملحق

2021/11/17 | 01:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تأهلت هولندا الى نهائيات كأس العالم في قطر ، بينما انتقلت تركيا الى الملحق الاوروبي للتصفيات .جاء تأهل هولندا بعد فوزها على النرويج بهدفين نظيفين ، سجلهما ستيفن بيرجوين في الدقيقة 84 وممفيس ديباي في الدقيقة 90 ، لتتصدر المجموعة السابعة ، بينما حلت تركيا في المركز الثاني في المجموعة بفوزها على الجبل الاسود بهدفين مقابل هدف واحد .سجل لتركيا كريم اكتورك اوغلو في الدقيقة 22 واوركون كوكو في الدقيقة 60 ، فيما سجل هدف الجبل الاسود فاتوس بيكراج في الدقيقة الرابعة من المباراة ./ انتهى

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