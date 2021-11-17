2021/11/17 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرنجية بصور جديدة بيروت – الزمان احدثت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية ضجة واسعة بين المتابعين بأحدث إطلالة لها، إستعرضتها بصور نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.وإعتمدت فرنجية إطلالة كلاسيكية مثيرة باللون الأزرق الفاتح تألفت من شورت وكروب توب وبليزر، وإرتدت مع ملابسها كعباً عالياً باللون البيج.ولاقت صورتها إعجاب عدد كبير […]

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