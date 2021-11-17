2021/11/17 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول يوم من 66 عاماً صحافة – محسن حسين يوم 14 تشرين الثاني هو بداية 66 عاما من العمل الصحفي المتواصل بدون انقطاع او تغيير.ففي مثل هذا اليوم عام 1956 بدأت العمل في الصحافة.كان عمري 22 عاما عندما عرضت علي جريدة الشعب ان اعمل فيها.وقبلت فورا بدون تردد.كان ذلك اليوم 14 تشرين الثاني […]

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