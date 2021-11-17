2021/11/17 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزيز علي وقصيدة عبد الأمير الفتلاوي – قصي يحيى عبد المجيد لايختلف اثنان ..إن بلاد مابين النهرين هي بلاد النوابغ والعمالقة من الرجال منذ فجر التاريخ ولكن اريد ان اتحدث عن بعض عمالقة العراق الحديث الذي اسس في عام 1921.واخترت ثلاثة منهم لارتباط احدهم بالاخر واولهم هو شاعر ال البيت المرحوم عبدالامير بن […]

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