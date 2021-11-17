أسوأ موجة طقس منذ 11 عاماً..  أسوان المصرية تعاني من تغير المناخ

2021/11/17 | 01:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة أسوان في جنوب مصر خلال الأيام الماضية موجة طقس سيّئ غير مسبوقة منذ 11 عاماً بسبب التغيّر المناخي وقد أسفرت عن وفاة 4 أشخاص وإصابة العشرات بجروح، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي الثلاثاء.

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