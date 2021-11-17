حركة النهضة أصبحت -مافيا- ولم تعُد حزبًا سياسيًا. - عزالدين بوغانمي

2021/11/17 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عزالدين_بوغانمي بعض اليساريين الواقفين، خطأً، في خندق الخوانجية، يتّهمون المواطنين المنتصرين لمسار 25 جويلية بالخيانة.حكاية التخوين هذه شابعين منها.



بن علي سلخ جميع معارضيه سلخًا.



لِسنوات طِوال وقناة 7 البنفسجية بين تخوين المعارضة وبين تمجيد بن علي.



وطنيات مغشوشة وأناشيد مُقرفة لتغطية النهب والفساد وقتل السياسة.حلفاء حركة النهضة أيضا، عليهم أن يدركوا أن هذه الحركة، لم يسبق أن كان لها تعريف للوطنية.



هي وكل ......





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