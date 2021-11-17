2021/11/17 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_المحبشي تمهيدالكتابة عن الفيلسوف النقدي أحمد نسيم برقاوي ليست كمثل الكتابة عن أي مفكر آخر، بل هي أشبه بمغامرة محفوفة المخاطر؛ خطر الجهل بالمعنى وخطر سوء الفهم للأفكار وخطر التبسيط للأبعاد والغايات الكبرى.



الذي لا يعرف البرقاوي يظنه فيلسوفًا متعجرفًا ومفكرًا نخبويًّا أرستقراطيًّا.



لكنه في حقيقة أمره إنسان مرهف الحس الإنساني، حنون عطوفً محبً للحياة والناس شديد الاعتزاز بذاتية الحرة، صارم حد القسوة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحمد برقاوي من نقد الفلسفة إلى فلسفة النقد - قاسم المحبشي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحمد برقاوي من نقد الفلسفة إلى فلسفة النقد - قاسم المحبشي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).