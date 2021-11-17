هولندا تلحق بركب المتأهلين إلى المونديال

2021/11/17 | 01:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعلحقت هولندا بركب المتأهلين إلى مونديال قطر 2022، وذلك بعد تغلبها على ضيفتها النرويج بهدفين دون رد، مساء الثلاثاء، في ملعب فينورد ضمن لقاءات الجولة 10 من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.وكان منتخب هولندا أخفق في التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، إذ قدم أداء مخيبا حينها في التصفيات.وسجل هدفي هولندا ستيفن بيرجوين في الدقيقة (84) وممفيس ديباي في الدقيقة (92).

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