2021/11/17 | 02:10 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BTKaV91hiq0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطلاق منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط في دهوك) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انطلاق منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).