واشنطن تحظر دخول رئيس نيكاراغوا وزوجته وأعضاء حكومته

2021/11/17 | 02:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن، قرارا، الثلاثاء، يحظر بموجبه دخول رئيس نيكاراغوا، دانيال أورتيغا، وزوجته، روزاريو موريو، نائبة الرئيس، وأعضاء من حكومة البلاد إلى الولايات المتحدة.

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