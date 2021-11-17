إسرائيل: مناورات دائمة وتهديدات لا تنتهي (3) - نهاد ابو غوش

2021/11/17 | 03:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوش إسرائيل في حالة حرب دائمة، فهي إن لم تكن تخوض حربا واقعية بجيوشها وجنودها واسلحتها المختلفة، فإنها تستعد لحرب مقبلة، إنها تشتغل بالحروب، دورها الوظيفي في شبكة العلاقات الدولية يعطيها هذا الدور الدائم، سواء في مواجهة انظمة إقليمية وطنية مثل مصر عبد الناصر او سوريا او العراق في القرن الماضي ، او في خدمة التحالف الرأسمالي الغربي ضد الكتلة الاشتراكية، أو ضد حركات التحرر الوطني، تتغير ......





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