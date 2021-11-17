بين قوم عاد وقوم فرعون في الاستكبار والاستضعاف - أحمد صبحى منصور

2021/11/17 | 03:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( ضعف البشر في رؤية قرآنية ) الباب الثانى : الضعف النفسى والاستضعاف والمستضعفون بين قوم عاد وقوم فرعون في الاستكبار والاستضعافنعقد مقارنة بينهما : 1 ـ كلاهما استكبر في ( الأرض )، وكان الأقوى في ( الأرض ).



1 / 1 : عن قوم عاد قال جل وعلا عنهم ( فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّ ......





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