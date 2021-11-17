الجيش السوري يتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي جنوب دمشق

2021/11/17 | 03:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعتصدت قوات الجيش السوري، لهجوم صاروخي إسرائيلي جنوب دمشق.ونقلت وكالة "سانا" : أنه "في حوالي الساعة 00:45 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بناء فارغا جنوب دمشق".وأضافت وسائل الإعلام السورية أنه "تم إسقاط أحد الصواريخ المعادية"، مشيرة إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر.

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