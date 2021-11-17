أنباء عن إطلاق صاروخين على جنوب دمشق 

2021/11/17 | 03:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري إن صاروخين استهدفا جنوب العاصمة دمشق، فجر الأربعاء.

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