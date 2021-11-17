"قد تحدد الفائز في الحرب القادمة".. ميزات المقاتلة الأكثر تطورا في العالم

2021/11/17 | 05:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى التطور الهائل في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى تسريع وتيرة تطوير المقاتلة الشبح "أف-35" الأميركية الأكثر تقدما في العالم وفي ترسانة الولايات المتحدة العسكرية.

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