بعد أخذ رأي متابعيه.. ماسك يبيع حصصا في

2021/11/17 | 05:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن مؤسس شركة "تسلا"، إلون ماسك، يعمل تدريجيا على الوفاء بعهد قطعه على متابعيه في تويتر.

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