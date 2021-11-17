مصر تقضي بسجن أم عرضت طفلتها للاغتصاب

2021/11/17 | 06:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، حكما بسجن صاحب مطعم وربة منزل ثلاث سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة اغتصاب طفلة في منطقة أوسيم المصرية.

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