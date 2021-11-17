2021/11/17 | 06:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Fcuikad7uaY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - رجل دين شيعي: الاقتصاد سبب من أسباب انتشار التطرف الديني) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - رجل دين شيعي: الاقتصاد سبب من أسباب انتشار التطرف الديني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).