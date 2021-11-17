2021/11/17 | 06:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZbeYOcFk900

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - المتحدث باسم ديوان الوقف السني: السياسة بحاجة إلى تثقيف من قبل رجال الدين) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - المتحدث باسم ديوان الوقف السني: السياسة بحاجة إلى تثقيف من قبل رجال الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).