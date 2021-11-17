ولي عهد السعودية محمد بن سلمان

2021/11/17 | 06:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية عن سعادته بالبدء بأعمال التطوير لمدينة أوكساچون الصناعية في نيوم، مؤكدا أن المدينة ستكون "حافزاً للنمو الاقتصادي والتنوع".

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