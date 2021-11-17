السودان .. حتمية ذهاب السلطة الانقلابية 

2021/11/17 | 06:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواصلة للنهج الأحادي الذي إختطاه منذ إنقلابه على الحكم الدستوري في 25 أكتوبر الماضي, قام قائد الجيش بتعيين مجلس سيادي إستبعد منه أعضاء المكون المدني الشرعيين واستبدلهم بآخرين من إختياره في الوقت الذي تتصاعد فيه الأنشطة الجماهيرية السلمية المنددة بالإنقلاب والرافضة لكل ما يترتب عليه.

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