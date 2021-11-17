"يتضمن مشاهد خادشة للحياء ومصنف للمشاهدة العائلية".. الأردن يمنع عرضهذا الفيلم

2021/11/17 | 07:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الجهات الرقابية الرسمية في الأردن الثلاثاء، منع عرض فيلم "الأبديون" أو " Eternals" في جميع دور العرض السينمائي بالمملكة منذ تاريخ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري

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