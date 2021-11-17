قصتان من إسرائيل - توفيق أبو شومر

2021/11/17 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#توفيق_أبو_شومر القصة الأولى في شهر نوفمبر 2021م: صُعقتْ الجالية اليهودية الحريدية في نيويورك، جي بروكلن، بعد اكتشافها شابا لبنانيا انتحل صفة يهودي، ادَّعى أنه من أصولٍ يهودية لبنانية، من جهة الأم، تعلم اللغة العبرية وأجادها منذ عام 2014، وشرع في حضور الدروس الدينية لحركة، حباد، الحريدية الأصولية وحضر كل الاحتفالات والمناسبات، وشارك في تلاوة التوراة، عاش في الوسط الحريدي مدعيا أن اسمه، عيليا حويله، ثم أحبَّ فتاةً ......





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