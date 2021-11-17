"أكثر حادثة مأساوية في تاريخ البلاد".. فتاة هندية تتهم 400 رجلا باغتصابها

2021/11/17 | 07:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة الهندية ما لايقل عن 7 رجل عقب أن زعمت مراهقة تبلغ من العمر 16 عاما تعرضها للاغتصاب من قبل مئات الأشخاص، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

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