2021/11/17 | 07:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلن رئيس مصلحة السجون في الإكوادور سيطرة الشرطة والجيش بشكل كامل على سجن غواياكيل بعدما شهد أعمال شغب بين عصابات متنافسة أوقعت 68 قتيلا في نهاية الأسبوع.وبعدما اندلعت أعمال عنف مروّعة ليل الجمعة وامتدّت إلى السبت تخلّلها قتال بين سجناء بالأسلحة النارية والخناجر والمتفجرات، أعلنت السلطات أن الهدوء عاد إلى المنشأة.والعصابات التي تقاتلت مرتبطة بمنظمات لتهريب المخدرات، وفق السلطات.والإثنين بدأت قوة أمنية مشتركة قوامها ألف عنصر اختراق الأطواق الأمنية المفروضة حول السجن وداخله لكنها لم تكن قد دخلت بعد عنابر السجناء.وقال رئيس مصلحة السجون فاوستو كوبو إن الأوضاع "تحت السيطرة".وأشار في تصريح للصحافيين إلى أن القوة الأمنية بصدد الدخول إلى عنابر المساجين.وكان سجن غواياكيل شهد في أيلول أعمال شغب أسفرت عن مقتل 119 سجيناً، في أكبر مجزرة من نوعها في تاريخ البلاد وواحدة من الأسوأ في أميركا اللاتينية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات الإكوادورية تسيطر بالكامل على سجن أوقعت أعمال شغب فيه 68 قتيلاً) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات الإكوادورية تسيطر بالكامل على سجن أوقعت أعمال شغب فيه 68 قتيلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).