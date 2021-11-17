تداول فيديو

2021/11/17 | 08:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص يهاجم دولة الكويت بعبارات "مسيئة" الأمر الذي أثار تفاعلا.

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