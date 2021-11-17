تجاور أو تكاذب؟ سرديات الدين والعلم

2021/11/17 | 08:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "البعض المشذّب يتحف الجمهور بآرائه القاطعة التي تسقط علوماً بأكملها، وتصفها بالكذب والغش والغباء، لأنها تتعارض مع محكم النص القرآني أو صحيح الحديث، وحصيلة إنكاره بعد عقود من التنظير والتبجح هي لا شي البتة"

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