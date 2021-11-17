دون أدوية..طريقة لتعويض نقص فيتامين D

2021/11/17 | 08:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعأعلنت الدكتورة تاتيانا بوتشاروفا، أخصائية الغدد الصماء، أن الأسماك الدهنية وصفار البيض، يمكن أن تعوض نقص فيتامين D في الجسم.وتشير الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن هناك مواد غذائية تساعد على تعويض نقص فيتامين D في الجسم.لذلك يجب إضافة الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون والتونة وسمك القد والسردين، وكذلك صفار البيض، إلى النظام الغذائي.وتقول، "علاوة على ذلك، توجد حاليا منتجات ألبان وعصائر مشبعة بفيتامين D.ومع ذلك لا يمكن تغطية حاجة الجسم إلى فيتامين D من الطعام فقط.لأنه في هذه الحالة يجب مثلا أن تتناول كيلوغراما من سمك القد في اليوم".وتضيف، يمكن من خلال التعرض لأشعة الشمس خلال فترة معينة من تعويض نقص فيتامين D في الجسم.ووفقا لها يحتاج الشخص البالغ إلى 400-800 وحدة دولية من فيتامين D في اليوم، ويحتاج من تجاوز الخمسين من العمر، إلى 800-1000 وحدة دولية لأنهم يحتاجون إلى المزيد من الموارد لتقوية العظام.المصدر: نوفوستي

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