البحرين.. تداول مقطع صوتي لشخص

2021/11/17 | 08:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا صوتيا لشخص يوحه انتقادات لاذعة و"يسيء" لفريق الإسعاف الوطني بعد التعامل مع حالة ابنه ونقله للمستشفى.

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