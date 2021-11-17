أوكرانيا وبريطانيا: لا نريد المواجهة مع روسيا

2021/11/17 | 08:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد وزيرا الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف والبريطاني بين والاس أن بلديهما لا يريدان المواجهة مع روسيا، لكنهما قلقان إزاء “أنشطة موسكو” المزعومة بالقرب من حدود أوكرانيا.وجاء في بيان مشترك للوزيرين، يوم […]

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