مقتل تاجر مخدرات وضبط نصف كيلوغرام من الكرستال في كركوك

2021/11/17 | 08:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر امني في شرطة كركوك عن مقتل احد اخطر تجار المخدرات في كركوك اثناء مطاردته .وقال بعد جمع معلومات عن تحركات أحد اكبر تجار المخدرات في محافظة كركوك تمكنت مفارز قسم مكافحة المخدرات في محافظة كركوك وقوة الواجب التابع لمكتب قائد الشرطة ومفارز مديرية أستخبارات وأمن كركوك العسكري وبكمين أمني محكم من محاصرة أحد تجار المخدرات شمال المدينة والصادر بحقه أوامر قبض عديدة وقتله بعد قيامه باطلاق النار على القوات الامنية وكانت بحوزته أسلحة متنوعه ومواد مخدرة تقدر بنصف كيلو من ( الكرستال ) .واوضح ان المتهم هو نفسه الذي قام باطلاق النار على مفارز الشرطة في الشهر السابق وعلى أثره اصيب ضابطان ومنتسب./انتهى

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