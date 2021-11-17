فرنسا تختتم مشوارها بالتصفيات بفوز مقنع على فنلندا .. واوكرانيا الى المحلق الاوروبي

2021/11/17 | 08:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ فاز المنتخب الفرنسي على مضيفه المنتخب الفنلندي بهدفين دون رد مساء امس الثلاثاء في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022".ديوك المتأهلون سلفا للعرس العالمي، افتتحوا التسجيل في الدقيقة 66 عبر كريم بنزيمة قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني عند الدقيقة 76 بتسديدة رائعة.ورفعت فرنسا رصيدها إلى 18 نقطة في المركز الأول بالمجموعة الرابعة أمام أوكرانيا (12 نقطة) التي ستخوض الملحق في حين حلت فنلندا في المركز الثالث (11 نقطة)./انتهى9

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