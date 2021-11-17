الأرجنتين تتأهل لكأس العالم رغم التعادل أمام البرازيل

2021/11/17 | 08:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حجز منتخب الأرجنتين لكرة القدم، بطاقة التأهل إلى نهائيات مونديال قطر 2022، الأربعاء، رغم التعادل السلبي مع البرازيل في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.ولم يدرك حتى اللاعبون الأرجنتينيون أنهم […]

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