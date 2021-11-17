برشلونة يستهدف التعاقد مع حكيم زياش

2021/11/17 | 08:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعذكرت صحيفة سبورت الاسبانية أن نادي برشلونة أمامه خيار التعاقد مع المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي، في ظل صعوبة التعاقد مع الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ، جناح مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.وبحسب الصحيفة، فإن إدارة برشلونة تعرف أن صفقة المغربي حكيم زياش ممكنة، وأن عليها اتخاذ قرار سريع، وبإمكانها ضمه على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية.ويعيش الدولي المغربي حكيم زياش موسما صعبا في تشيلسي، حيث لم يشارك سوى في 10 لقاءات 4 منها في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أبعد من المنتخب المغربي بقرار من المدرب وحيد خاليلوزيتش لأسباب انضباطية.ويبحث برشلونة عن تعزيز صفوفه في الميركاتو الشتوي، وكان يراهن على التعاقد مع الإنجليزي رحيم سترلينغ، لكن المطالب المالية للدولي الإنجليزي عقدت الصفقة، وقد يتجه نحو حكيم زياش.

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