أمير سعودي يسخر من تصريحات مسؤول تركي حول الأزمة بين الخليج ولبنان

2021/11/17 | 08:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علق الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على تصريح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، حول الأزمة اللبنانية الخليجية واستعداد أنقرة للمساعدة، أثناء زيارته بيروت.

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وعلى حسابه في "تويتر"، أعاد الأمير السعودي نشر تصريح تشاووش أوغلو، وقال معلقا: "ذكرني بقصة حصلت لي مع أحد المعارف دعانا للعشاء في مطعم بلندن لا يمكن الدخول إليه إلا بعضوية..



سبقناه إلى المطعم، فرفضوا دخولنا، وحين جاء أخونا الداعي قال بكل ثقة للمدير: "هم معي"..متجها إلى الباب، فأوقفه المدير قائلا له..أنت أساسا لن تدخل".

ذكرني بقصة حصلت لي مع أحد المعارف دعانا على العشاء في مطعم في لندن لا يمكن الدخول له الا بعضوية ..



سبقناه الى المطعم فرفضوا دخولنا وحين جاء أخونا الداعي قال بكل ثقة للمدير هم معي متجهًا الى الباب فأوقفه المدير قائلًا له أنت أساسًا لن تدخل https://t.co/5eGIInvVTc

— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) November 16, 2021

وكان تشاووش أوغلو قد علق على الأزمة اللبنانية الخليجية قائلا: "نأمل في أن يتجاوز لبنان الأزمة التي نشأت بينه وبين عدد من دول الخليج، ونحن على استعداد لتقديم أي مساعدة في هذا المجال".

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