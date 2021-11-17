سارق النار - سعود سالم

2021/11/17 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم جدلية السيد والعبد٤-;- - بروميثيوس بروميثيوس، في الميثولوجيا الأغريقية هو مهندس الجنس البشري وخالقه، وهو ينتمي لقبيلة "التيتان" أو الآلهة العمالقة الذين ينافسون آلهة الأولمب على القوة والسلطة، وله ثلاثة إخوة من بينهم أطلس.



وعندما اندلعت ثورة التيتان ضد كرونوس وبقية الآلهة الحاكمة، فإن بروميثيوس الحكيم والإنتهازي، انضم إلى قبيلة الأوليمب وحارب ضد قبيلته على عكس أطلس.



ذلك أن بروميثيوس ......





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